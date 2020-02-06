» حادث مأساوي.. «رافعة» تسقط على تاكسي ومصرع السائق

06 فبراير 2020 - 06:07 م

لقي سائق تاكسي مصرعه بعد أن سقطت "رافعة" على رأسه أمام قسم شرطة الأميرية اليوم.

كانت "الرافعة" تعمل ضمن معدات الحفر للكوبري الذي يتم تشييده بشارع عمر المختار، أمام قسم الأميرية، ومجمع المصالح الحكومية بالأميرية، عندما سقطت على تاكسي تصادف مروره، بعد أن انفصلت عن الجرار.

وأدى سقوط "الرافعة" على التاكسي إلى وفاة السائق في الحال. واستمرت المحاولات لإخراج الجثة لمدة ساعتين، حيث استخدم منشار لشطر السيارة إلى نصفين، ومن ثم إخراج الجثة، وتم انتشالها في النهاية بصعوبة بالغة.

وتبذل الآن جهود لإعادة الوضع إلى طبيعته في الشارع، من خلال الاستعانة بالمعدات الثقيلة لحمل "الرافعة"، وإعادة حركة المرور بعد تحويلها نتيجة الحادث.