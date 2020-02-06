أول صور من حفل زفاف ولي العهد السعودي

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محمد بن سلمان

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر صور نادرة من حفل زفاف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، على ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز.

كما نشر حساب «ذاكرة الماضي الجميل» السعودي الذي يهتم بنشر صورًا نادرة، صورًا من حفل الزفاف، حيث يظهر الأمير محمد بن سلمان برفقة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعددًا من إخوته وأعمامه وأبناء عمومته.

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، تزوج في 6 أبريل 2008، 30 ربيع الأول 1429هـ، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.

وفي يونيو 2017 عين العاهل السعودي، الملك سلمان، نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، ليحل بذلك محل ابن عمه محمد بن نايف.

وكان الملك سلمان قد اعتلى العرش في يناير 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقد تضمن الأمر الملكي - بحسب ما ذكرته وكالة "واس": "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

وقال الديوان الملكي في بيان له إنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد .

وأضاف البيان الملكي بأنه "بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .

ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .





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