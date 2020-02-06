بعد «آبي أحمد»..الملك سلمان يراسل«السيسي»

06 فبراير 2020 - 05:18 م

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إرساله رسالة مماثلة لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي.







وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير أحمد القطان سلم رسالة خطية للرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وبحسب «راضي»، فإن الرسالة تضمنت،الإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظاً على المصالح القومية المصرية، في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة.









وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكداً الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومعرباً عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.







