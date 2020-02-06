بالفيديو.. عملية استشهادية لمسيحي اعتنق الإسلام في القدس

06 فبراير 2020 - 05:06 م

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، فيديو وثقته كاميرا مراقبة، من عملية استشهادية قام بها فلسطيني(40 عامًا) في مدينة حيفا بالقدس الشرقية ضد جنود الاحتلال، ظهر اليوم الخميس.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن التحقيق الأولي، أظهر أن المسلح "كان من مدينة حيفا الشمالية، وقد اعتنق الإسلام مؤخراً".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أشارت إلى أن المهاجم أطلق النار على عناصر من الشرطة الإسرائيلية، في منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة.

وأطلق عناصر الشرطة الإسرائيلية النار عليه، ما أدى إلى مقتله في المكان.

الإعلام العبري ينشر فيديو عملية إطلاق النار التي وقعت ظهر اليوم في البلدة القديمة بـ #القدس والتي نفذها فلسطيني من حيفا كان قد اعتنق الإسلام مؤخراً، واستشهد خلال تبادل اطلاق النار pic.twitter.com/Me3cf73D2b — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) February 6, 2020

