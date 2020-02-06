  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بعد «آبي أحمد»..الملك سلمان يراسل«السيسي»

جانب من الفيديو

بالفيديو.. عملية استشهادية لمسيحي اعتنق الإسلام في القدس

أرشيفية

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

سيدة تقتل زوجها في فيديو بث مباشر

جبروت امرأة.. تقتل زوجها من أجل عشيقها وتصوره وهو يحتضر

أرشيفية

رد ناري من داعية سلفي على خالد منتصر

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا حادث «صحراوي أسوان» لـ13 متوفي

ولي العهد السعودي

«#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح».. هل أساء لـ«بن سلمان»؟

الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز تذاع على هذه القناة مجانًا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الأسبق: "اللي عنده برد يقعد بيته"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

السلطات السعودية تضبط مخدرات في أمعاء سيدة

آخر الأخبار

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية

#

إصابة أول حالة بفيروس «كورونا» في السعودية

#

ضبط مواطنة عربية ارتكبت جرمًا شنيعا في السعودية

#

بالصور.. حريق يلتهم مبنى كاملًا في السعودية

مخدرات

أخبار السعودية

السلطات السعودية

ضبطت السلطات السعودية مؤخرًا، مواد مخدرة في بطن سيدة حاولت تهريبها إلى السعودية، وذلك في شهر مايو الماضي.

وأشاد تقرير باكستاني بمعاملة السلطات السعودية مع طفلة باكستانية تبلغ من العمر 4 أعوام اعتقلت مع والدتها بتهمة تهريب المخدرات إلى السعودية.

وأشار تقرير صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية إلى أن الطفلة وصلت إلى مدينة جدة بصحبة والدتها التي ألقي القبض عليها.

وأضاف أنه تم إيقاف السيدة، ونقل طفلتها «إيمان»، إلى دار الرعاية الاجتماعية، حيث تلقت معاملة حسنة وجرى توفير الأكل والشرب والملابس والألعاب لها، وإبلاغ السفارة الباكستانية بمقر وجودها.

وتابع التقرير أنه عقب ذلك تم تسليمها إلى القنصلية بجدة، والسماح لها بزيارة والدتها في السجن عدة مرات، كما سمح لها قبل التوجه إلى المطار لإعادتها إلى باكستان بزيارة والدتها وقضاء بعض الوقت معها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السلطات السعودية تضبط مخدرات في أمعاء سيدة
» غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط.. والسبب خطير
» رئيس الأركان يتفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات بشمال سيناء
» تعليق صادم من رامي إمام بشأن الجرائد الورقية
» هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تحسم الجدل
» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة
» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين
» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها
» رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»
» "عريس وعروسته" يلفظان أنفاسهما بشبرا الخيمة
» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:39 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم