  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بعد «آبي أحمد»..الملك سلمان يراسل«السيسي»

جانب من الفيديو

بالفيديو.. عملية استشهادية لمسيحي اعتنق الإسلام في القدس

أرشيفية

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

سيدة تقتل زوجها في فيديو بث مباشر

جبروت امرأة.. تقتل زوجها من أجل عشيقها وتصوره وهو يحتضر

أرشيفية

رد ناري من داعية سلفي على خالد منتصر

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا حادث «صحراوي أسوان» لـ13 متوفي

ولي العهد السعودي

«#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح».. هل أساء لـ«بن سلمان»؟

الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز تذاع على هذه القناة مجانًا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الأسبق: "اللي عنده برد يقعد بيته"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

ارتفاع عدد ضحايا حادث «صحراوي أسوان» لـ13 متوفي

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام

أخبار متعلقة
#

الصين.. ارتفاع وفيات "كورونا" لـ479 شخصا

#

ارتفاع ضحايا حادث أطباء المنيا إلى أربعة وفيات و17 مصابًا

#

ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا

#

ارتفاع عدد ضحايا إعصار"بلبل".. وفقدان 5 أشخاص

وصل عدد المتوفين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى «أسوان - القاهرة»  إلى 13 متوفى ، وإصابة 2 أخرين .
وكان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو مترات بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة .

 وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين حيث تم إيداع ونقل 9 متوفين بمشرحة أسوان العمومية , و 4 آخرين إلى مشرحة التأمين الصحى والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة , وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السلطات السعودية تضبط مخدرات في أمعاء سيدة
» غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط.. والسبب خطير
» رئيس الأركان يتفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات بشمال سيناء
» تعليق صادم من رامي إمام بشأن الجرائد الورقية
» هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تحسم الجدل
» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة
» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين
» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها
» رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»
» "عريس وعروسته" يلفظان أنفاسهما بشبرا الخيمة
» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:39 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم