  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز تذاع على هذه القناة مجانًا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الأسبق: "اللي عنده برد يقعد بيته"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

انتحار طالبة لرفض والدتها حضور حفل صديقتها بحلوان

انتحار طالبة في المنيا بسبب نتيجة الإعدادية

محمد صلاح

مليون دولار.. الطفل " محمد صلاح" يفوز بجائزة صلاح لليانصيب

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراة القمة

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

وزير النقل

وزير النقل: "إحنا شايفينكم كلكم"

القاتل

أول صورة لــ"أب البحيرة" الذي قتل أسرته وانتحر

علم السعودية

أمر عاجل لوزارة الداخلية السعودية

شاهد| سيدة تقتل زوجها في فيديو بث مباشر

قضايا وحوادث

سيدة تقتل زوجها في فيديو بث مباشر
سيدة تقتل زوجها في فيديو بث مباشر
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. قرعة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

#

نهاية مروعة لشابين أثناء بث مباشر على المحور

#

شاهد.. فيديو مروع لدهس سيدة بالسعودية

#

بث مباشر.. ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

سيدة تقتل زوجها

فيديو بث مباشر

سيدة لبنانية

أقدمت سيدة على الانتقام من زوجها، بمساعدة عشيقها عن طريق وضع السم له في الطعام، وذلك بمنطقة الناعمة بلبنان.

وقال الإعلامي أحمد قصير، إن الزوجة تدعى ن.ش تبلغ من العمر 29 عامًا وتحمل الجنسية اللبنانية.

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها قامت بدس السم لزوجها عبدالرحمن العكاري، البالغ من العمر 34 عاماً ويحمل الجنسية السورية، وذلك بالاتفاق مع عشيقها.

وتابع «القصير»، أن الزوجة لم تكتف بذلك؛ بل قامت بتصويره وهو يحتضر ويوصي أولاده بالانتباه لأنفسهم، ومن بعدها تم قتل الشاب بالحجارة.

اكتشاف الواقعة

وفي 16 يناير الماضي، عثرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على جثة العكاري داخل منزله في منطقة الناعمة، مصاباً بضربة على رأسه بحجر كبير الحجم بالقرب منه.

وأثبتت التحقيقات أن الزوجة وعشيقها الذي يدعى م.ن ويحمل الجنسية الفلسطينية، قد خططا للجريمة

وتم إلقاء القبض على الزوجة ثم على عشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط.. والسبب خطير
» رئيس الأركان يتفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات بشمال سيناء
» تعليق صادم من رامي إمام بشأن الجرائد الورقية
» هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تحسم الجدل
» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة
» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين
» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها
» رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»
» "عريس وعروسته" يلفظان أنفاسهما بشبرا الخيمة
» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:39 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم