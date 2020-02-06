جبروت امرأة.. تقتل زوجها من أجل عشيقها وتصوره وهو يحتضر

أقدمت سيدة على الانتقام من زوجها، بمساعدة عشيقها عن طريق وضع السم له في الطعام، وذلك بمنطقة الناعمة بلبنان.

وقال الإعلامي أحمد قصير، إن الزوجة تدعى ن.ش تبلغ من العمر 29 عامًا وتحمل الجنسية اللبنانية.

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها قامت بدس السم لزوجها عبدالرحمن العكاري، البالغ من العمر 34 عاماً ويحمل الجنسية السورية، وذلك بالاتفاق مع عشيقها.

وتابع «القصير»، أن الزوجة لم تكتف بذلك؛ بل قامت بتصويره وهو يحتضر ويوصي أولاده بالانتباه لأنفسهم، ومن بعدها تم قتل الشاب بالحجارة.

اكتشاف الواقعة

وفي 16 يناير الماضي، عثرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على جثة العكاري داخل منزله في منطقة الناعمة، مصاباً بضربة على رأسه بحجر كبير الحجم بالقرب منه.

وأثبتت التحقيقات أن الزوجة وعشيقها الذي يدعى م.ن ويحمل الجنسية الفلسطينية، قد خططا للجريمة

وتم إلقاء القبض على الزوجة ثم على عشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات

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