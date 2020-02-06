انتحار طالبة في المنيا بسبب نتيجة الإعدادية

06 فبراير 2020 - 02:49 م

شهدت المنيا حادثة انتحار مؤسفة، حيث انتحرت طالبة بالشهادة الإعدادية بسبب إخفاقها في الحصول علي مجموع كبير في الفصل الدراسي الأول.

وأمر أحمد إيهاب، رئيس نيابة مركز المنيا، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطالبة، كما أمرت بأخذ أقوال والدها في الواقعة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا يفيد بانتحار “ر.ب“، وذلك بسبب إخفاقها في الحصول على مجموع مرتفع في الشهادة الإعدادية.

وبانتقال الرائد خالد موسى، والمقدم ياسر عبد الفتاح، مأمور مركز المنيا، لفحص البلاغ تبين انتحارها شنقًا داخل غرفتها، وبسؤال أهلها أكدوا أنها كانت تتطلع إلى الحصول على مجموع مرتفع في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وأن والدها حاول إنقاذها، حيث إنها كانت على قيد الحياة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل دخولها للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالقرار سالف الذكر.