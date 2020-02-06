» غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط.. والسبب خطير

06 فبراير 2020 - 02:46 م

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، من غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط اعتقادًا منهم أن ذلك سيجعل الجسد خاليًا من الشعر، مؤكدًا أن ذلك سينقل الميكروبات للجسم، وخرافات متوارثة.

وطالب "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، الأمهات في القرى بالتوقف عن تلك العادة نهائيًا، لما تمثله من خطورة على صحة الأطفال".

وتابع: "بحذر كل الأمهات من وضع جاز على شعر الرأس حتى ينبت بغزارة، ده محروقات ومينفعش، لافتًا إلي أن كل ما يثار بشأن أن حلاقة الشعر "زيرو" سيكون سببا في غزارته كلام غير علمي، و"كلام فاضي".