وزير الصحة الأسبق: "اللي عنده برد يقعد بيته"

06 فبراير 2020 - 02:39 م

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن مصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الأوبئة، قائلاً: "الدولة تجري إجراءات احترازية جيدة لمنع انتشار فيروس كورونا".



وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصر أدارت ملف إعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية باحترافية كبيرة، منوهًا بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا متشابهة مع نزلات البرد العادية.



وتابع: "وسائل الوقاية من المرض بسيطة للغاية، مناشدًا أي شخص يصاب بنزلة برد ألا يغادر منزله لمدة يومين حتى لا يحدث نوع من القلق، ولمنع تفاقم المرض، معقبًا: "بلاش نخرج وإحنا عيانين، نقعد في البيت، ولو اضطرينا نخرج نلبس كمامة، ونتخلص من المناديل المستعملة".

