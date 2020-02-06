وزير النقل: "إحنا شايفينكم كلكم"

06 فبراير 2020 - 02:29 م

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه مثلما تم تطوير الطرق الرئيسية ضمن المشروع القومي للطرق، سيتم تطوير الطرق الداخلية بين المحافظات للتيسير على المواطنين.

وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2": "نحن لا نبخل بالاعتماد المالية، ولكن الانتهاء من التطوير يعتمد على طاقة الشركات المنفذة، ومهندسين الإشراف وحتى المعدات".

وتابع موجهًا حديثه للمواطنين في القرى والمدن: "إحنا معاكم وشايفينكم كلكم، ومش هنخلي طريق مكسر ولا طريق يعمل حادثة، أو أي طريق يقلقك وأنت تتحرك داخل قريتك ومحافظتك".