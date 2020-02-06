» تعليق صادم من رامي إمام بشأن الجرائد الورقية

نشر المخرج رامي إمام، مقطع فيديو له، عبر خاصية القصص على إنستجرام، كاشفًا من خلاله عن رأيه في الجرائد الورقية، وأهميتها حاليًا.

وطرح المخرج رامي إمام، في الفيديو، سؤالا حول أهمية الجرائد الورقية، وهل أصبحت فى طي النسيان؟.

وجاءت ردود الفعل مغايرة تمامًا، فمنهم من أبدى تمسكه بالجرائد، مشيرًا إلى أنها من روائع الزمن القديم.

وأكد رامي إمام أن المطبوعات الورقية أصبحت زمن وانتهي مشيرًا إلى أنه يفضل السيناريوهات الورقية بدلا من الإلكترونية؟.