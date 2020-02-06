مليون دولار.. الطفل " محمد صلاح" يفوز بجائزة صلاح لليانصيب

06 فبراير 2020 - 02:20 م

في واقعة غريبة من نوعها، فاز طفل يدعى محمد صلاح، يبلغ من العمر 11 شهرًا، يجائزة اليانصيب التي تبلغ قدرها مليون دولار، وذلك في مدينة دبي.

وقال راميس رحمان، من ولاية كيرالا الهندية والمقيم بمدينة "دبي" الإماراتية، إنه اشترى تذكرة يانصيب عبر الإنترنت، باسم ابنه البالغ من العمر 11 شهرًا، محمد صلاح، وفقا لصحيفة "thenewsminute " الهندية.

وفي الثلاثاء الماضي، أثناء السحب على التذكرة الفائزة بمسابقة مليونير سوق دبي الحرة، تم الإعلان عن التذكرة الفائزة برقم 1319، وفوز محمد صلاح بجائزة قدرها مليون دولار، يتم الطفل الصغير عامه الأول في 13 فبراير المقبل.

وعبر "راميس"، البالغ من العمر 31 عامًا، عن سعادته بالجائزة قائلا: "هذه أخبار عظيمة، أنا سعيد للغاية، مستقبل ابني أصبح الآن مضمونًا بشكل جيد".

وذكر الأب، أنه يعمل محاسبًا في "دبي" منذ ستة أعوام، واشترى ثلاث تذاكر يانصيب من قبل باسمه، ولذلك قرر أن يجعل التذكرة الرابعة باسم ابنه والذي سماه تمينا باللاعب المصري.

يذكر أنه في نوفمبر العام الماضي، فاز لويس ستيفن مارتيس، وهو مواطن من منطقة أودوبي في ولاية كارناتاكا الهندية، بمليون دولار في سحب مليونير دبي للسوق الحرة.