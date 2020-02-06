مفاجأة.. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراة القمة

06 فبراير 2020 - 02:14 م

على الرغم من تداول معلومات عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في 24 من الشهر الجاري ومطالبات نادي الزمالك بذلك خلال الساعات الماضية، أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري تمسكها بإقامة المباراة في موعدها المحدد سلفًا.

وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة حسب "بوابة أخبار اليوم"، إن اللجنة الخماسية أرسلت خطابا رسميا لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي يؤكد إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز يوم 24 فبراير الحالي.

وتضمن خطاب الجبلاية التأكيد على استضافة استاد القاهرة لمباراة الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الحالي دون أي تأجيل من شأنه أن يهدد مصداقية اتحاد الكرة ويضر بصناعة كرة القدم المصرية.

ونفى المصدر كل ما تردد بشأن إمكانية تأجيل المباراة أو ترحيلها لموعد آخر حتى مع انشغال الجدول الخاص بالأهلي والزمالك بمباريات أفريقية.