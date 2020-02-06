أمر عاجل لوزارة الداخلية السعودية

06 فبراير 2020 - 01:47 م

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، فتح باب القبول والتسجيل برتبة "جندي" للرجال بالمديرية العامة لحرس الحدود، للعمل بجميع المناطق.

وبين الإعلان أن استقبال طلبات القبول والتسجيل سيبدأ من الـ10 صباحا يوم الأحد حتى الـ10 صباحا الخميس المقبل.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما اشترطت في المتقدم ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب وألا يكون موظفًا في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.