بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

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أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن تنظيم الإخوان وراء انتشار شائعات عن وجود مصابين بفيروس كورونا داخل مصر، معقبة: "الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا، بتروج الشائعات والأكاذيب".

وقالت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، الإخوان قاموا أيضًا بنشر شائعات تؤكد أن مصر ليس لديها استعداد للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضافت: لأن الإخوان حينما وجدوا أن الشعب المصري علي وعي بأكاذيبهم لجأوا لخطة بديلة، وقاموا بنشر فيديو مفبرك يزعمون فيه أن المستشفيات في مصر غير جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وأن الحجر الصحي غير آدمي.

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