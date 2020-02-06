» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين

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أعلن نادى الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، تقديم مُقترح للجمعية العمومية بالنادي بفتح باب العضويات المستثناة في شهر يوليو المقبل، بمناسبة افتتاح الفرع الجديد للنادي، والذي يستوعب 6000 عضوية جديدة، ونص المقترح على تخفيض نصف قيمة العضوية للصحفيين والجيش والشرطة والقضاة،.

ووافق الهواري على تخفيض 50% من قيمة العضوية الأصلية، وقيمتها 80 ألف جنيه، لتصبح قيمة الاشتراك للعضوية المستثناة، 40 ألفًا فقط، تُسدد على أقساط بواقع، 10 آلاف عند الحصول على الكارنيه، و30 ألفًا على ثلاث سنوات بواقع 10 آلاف سنويًا.

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