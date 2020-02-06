  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الأسبق: "اللي عنده برد يقعد بيته"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

انتحار طالبة لرفض والدتها حضور حفل صديقتها بحلوان

انتحار طالبة في المنيا بسبب نتيجة الإعدادية

محمد صلاح

مليون دولار.. الطفل " محمد صلاح" يفوز بجائزة صلاح لليانصيب

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراة القمة

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

وزير النقل

وزير النقل: "إحنا شايفينكم كلكم"

القاتل

أول صورة لــ"أب البحيرة" الذي قتل أسرته وانتحر

علم السعودية

أمر عاجل لوزارة الداخلية السعودية

حادث تصادم بالمنيا

نزيف الإسفلت.. مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

الإفتاء: الإخوان ليس لديهم رسالة ربانية

آخر الأخبار

الافتاء
الافتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حكم رسم الحواجب بالتاتو لمن ليس لها حاجب.. الإفتاء تجيب

#

رسالة قوية من "الإفتاء" لمن يُحرم تهنئة الأقباط

#

قطر تتبرأ من دعم الإخوان: ليس لها وجود

#

شاهين يوجه رسالة شكر لـ"الإخوان".. لهذا السبب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يوجد ظاهرتان تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام، الأولى هي اختزالُ الإسلامِ بكلِّ أبعادِه وقيمِه ومقاصدِه في المسألة السياسية، وكأنه ليس رسالةً ربانيةً جامعةً.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الظاهرة الثانية التي تتصف بها جماعات الإسلام السياسي هي أنهم يعتبرون الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد في جماعة الإخوان فقط، فيحصرون الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، ومن يخالفها ويخرج عنها فهو عدو لها.

وأوضحت أن الجماعة نصبت نفسها بديل المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، واصفة فكر الجماعة بالانحراف الكامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية، وخروجٌ جذريٌّ عن نموذج إدارة المجتمعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط.. والسبب خطير
» رئيس الأركان يتفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات بشمال سيناء
» تعليق صادم من رامي إمام بشأن الجرائد الورقية
» هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تحسم الجدل
» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة
» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين
» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها
» رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»
» "عريس وعروسته" يلفظان أنفاسهما بشبرا الخيمة
» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم