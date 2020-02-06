الإفتاء: الإخوان ليس لديهم رسالة ربانية

06 فبراير 2020 - 01:16 م

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يوجد ظاهرتان تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام، الأولى هي اختزالُ الإسلامِ بكلِّ أبعادِه وقيمِه ومقاصدِه في المسألة السياسية، وكأنه ليس رسالةً ربانيةً جامعةً.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الظاهرة الثانية التي تتصف بها جماعات الإسلام السياسي هي أنهم يعتبرون الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد في جماعة الإخوان فقط، فيحصرون الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، ومن يخالفها ويخرج عنها فهو عدو لها.

وأوضحت أن الجماعة نصبت نفسها بديل المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، واصفة فكر الجماعة بالانحراف الكامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية، وخروجٌ جذريٌّ عن نموذج إدارة المجتمعات.