» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة

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وكالات - الدويني فولي

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انتقم رجل فرنسي من زوجته بقتل طفليه الصغيرين، بطريقة بشعة وغريبة، وذلك بخنقهما بـ“رغوة البناء“.
وحسب ميرو البريطانية، كان عامل البناء ”لورينت إف“ (55 عاما) يعيش بمدينة دريسدن في ألمانيا، عندما قرر قتل ابنته البالغة من العمر عامين وابنه البالغ من العمر 5 أعوام للانتقام من والدتهما.

وكان لورينت يعاني من ضائقة مالية، وهجرته زوجته للعيش في منزل العائلة قبل عامين، وفي يناير من العام الماضي، قُبض على لورينت وبحيازته كيلوغرام من المخدرات التي كان يحاول تهريبها إلى ألمانيا من بولندا.
وبحسب وثائق المحكمة، كان لورينت يلوم زوجته على مشاكله ويريد الانتقام منها لهجره، ولأنها جرحت كرامته، وذات يوم عندما كان الطفلان معه، قرر ارتكاب جريمته الشنيعة، وقتل الأب طفليه خنقا، وحرص على ألا يستطيع أحد إنعاشهما، عقب سكب رغوة البناء في حلقيهما لإغلاق قصبتيهما الهوائيتين، ولم يكتفِ لورينت بقتل الطفلين، حيث وضعهما في الفراش وانتظر حضور زوجته ليقتلها هي أيضا.

وبالفعل عندما حضرت حاول قتلها بضربها من الخلف بأداة ثقيلة، ولكن لحسن الحظ كانت ترتدي شعرا مستعارا كثيفا قلل من حدة الضربة التي كان من شأنها أن تكون قاتلة.


واستمرت الزوجة في المقاومة حتى وصلت إلى مدخل المنزل وانهارت، ولكن سرعان ما تدخل الناس، ومنعوه من قتلها، وعندما حاولوا إيقاظ الطفلين، أدركوا ما حدث، فيما لا تزال المحاكمة جارية.

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