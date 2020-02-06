  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الأسبق: "اللي عنده برد يقعد بيته"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان كلمة السر في انتشار فيروس كورونا

انتحار طالبة لرفض والدتها حضور حفل صديقتها بحلوان

انتحار طالبة في المنيا بسبب نتيجة الإعدادية

محمد صلاح

مليون دولار.. الطفل " محمد صلاح" يفوز بجائزة صلاح لليانصيب

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراة القمة

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

المناوي لمهاجمي شيخ الأزهر : تحركتم وفق رسائل وهمية

وزير النقل

وزير النقل: "إحنا شايفينكم كلكم"

القاتل

أول صورة لــ"أب البحيرة" الذي قتل أسرته وانتحر

علم السعودية

أمر عاجل لوزارة الداخلية السعودية

حادث تصادم بالمنيا

نزيف الإسفلت.. مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

اتفاق بين الإمارات واليابان بتكلفة 8.1 مليون

#

قريت نصف مليون كتاب علشان أطلع أقولكم الكلمتين دول

#

الإمارات تدعم بلدًا عربيًا بمبلغ ضخم

#

الإمارات تتصدر أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء والحراريات

الامارات

عامل

بنزين

امانة

عامل أسيوي

أفادت صحيفة البيان الإماراتية، بأن عاملا آسيويا عثر في منطقة القوز بدبي على حقيبة سوداء تحتوي على 500 ألف درهم، ليبادر العامل بالإتصال بالشرطة التي تلقت من الحقيبة، وإعادتها لصاحبها الذي نسيها في محطة البنزين.

وحسب الصحيفة ذاتها، قال العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، إنه ورد اتصال من شخص يعمل في إحدى محطات البترول في منطقة القوز يفيد فيه بأن أحد عمال المحطة من الجنسية الآسيوية عثر على حقيبة سوداء متروكة بعد أن نسيها صاحبها.

وعلى الفور انتقلت الدوريات إلى مكان الاتصال وتم فتح الحقيبة، وعثر بداخلها على بعض الأوراق ومبلغ 500 آلاف درهم، وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية صاحب الحقيبة والاتصال به الذي بدا في حالة ذهول لأنه اكتشف فقدان الحقيبة.

وأشار العميد المعصم إلى أنه تم تكريم العامل الآسيوي على أمانته، وتم إرجاع الحقيبة إلى صاحبها من الجنسية الأوروبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط.. والسبب خطير
» رئيس الأركان يتفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات بشمال سيناء
» تعليق صادم من رامي إمام بشأن الجرائد الورقية
» هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تحسم الجدل
» ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة
» خبر سار من الشيخ زايد للصحفيين
» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها
» رقم خيالى من "جيتس" لمكافحة «كورونا»
» "عريس وعروسته" يلفظان أنفاسهما بشبرا الخيمة
» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم