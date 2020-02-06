» الإمارات.. عامل بمحطة بنزين يعيد نصف مليون درهم لصاحبها

06 فبراير 2020 - 12:36 م

أفادت صحيفة البيان الإماراتية، بأن عاملا آسيويا عثر في منطقة القوز بدبي على حقيبة سوداء تحتوي على 500 ألف درهم، ليبادر العامل بالإتصال بالشرطة التي تلقت من الحقيبة، وإعادتها لصاحبها الذي نسيها في محطة البنزين.

وحسب الصحيفة ذاتها، قال العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، إنه ورد اتصال من شخص يعمل في إحدى محطات البترول في منطقة القوز يفيد فيه بأن أحد عمال المحطة من الجنسية الآسيوية عثر على حقيبة سوداء متروكة بعد أن نسيها صاحبها.

وعلى الفور انتقلت الدوريات إلى مكان الاتصال وتم فتح الحقيبة، وعثر بداخلها على بعض الأوراق ومبلغ 500 آلاف درهم، وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية صاحب الحقيبة والاتصال به الذي بدا في حالة ذهول لأنه اكتشف فقدان الحقيبة.

وأشار العميد المعصم إلى أنه تم تكريم العامل الآسيوي على أمانته، وتم إرجاع الحقيبة إلى صاحبها من الجنسية الأوروبية.