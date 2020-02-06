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"سأبقى للأبد".. أول رد فعل لـ ترامب على تمزيق نانسي بيلوسي لخطابه

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تويتر

ترامب

خطاب

نانسي بيولسي

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بطريقة غير مباشرة، على تصريحات نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بشأن أنها تنتظر رئيس جديد بعد اقل من 9 شهور، وهي الفترة المتبقية على ولاية "ترامب"، معلقًا :"ترامب للأبد".

ونشر دونالد ترامب، منق دقائق، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يظهر لافتات لحملات انتخابية يخوضها في 2024 و2028، و2032، و2036، وهكذا بلا نهاية، وينتهي بعبارة "ترامب للأبد".

يشار إلى أن مجلس الشيوخ ، برأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، ليكون أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يفلت من جلسة العزل.

من جانبها، قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي لزملائها النواب الديمقراطيين، أمس الأربعاء، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليلة الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه، وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم، أمس الأربعاء .

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا، يمزق الحقيقة".



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