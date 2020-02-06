بشرى سارة بشأن إحصائيات كورونا

06 فبراير 2020 - 11:45 ص

كشفت الإحصائيات التي أعلنتها السلطات الصينية، اليوم الخميس، بشرى سارة بشأن عدد الحالات التي استجابت للعلاج وخرجت من المستشفيات.

وكشف السلطات في بيان لها اليوم عن أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصل حتى الآن إلى 28 ألفًا و60 حالة، منها 21 حالة في هونج كونج، و10 في مقاطعة ماكو و11 في تايوان.

ونقلت شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية عن بيان أصدرته حكومة بكين قوله "حالات الوفاة الإجمالية وصلت حتى الوقت الراهن إلى 564 شخصًا، وهناك أكثر من 24 ألف حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد".

وبالرغم من ضخامة أعداد المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس المميت، فإن المهم هنا هو عدد الضحايا الذين فتك بهم الفيروس، والذي تجاوز 560 حالة وفاة، لكن إحصاءً آخر كشفت عنه السلطات الصينية ربما يمنح شيئًا من الأمل بشأن إمكانية النجاح في محاصرة خطر الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس، أن 892 مصابًا بفيروس كورونا المتحور الجديد، خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، نقلًا عن اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، ويبدو أن أعداد المتماثلين للشفاء تقترب بشكل مطرد من بلوغ ضعف عدد حالات الوفاة.

ودعت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، الأربعاء، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.