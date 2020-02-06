"بتشرب سجاير".. مديرة "أيتام العاشر" تكشف سر ضربها للفتاة

06 فبراير 2020 - 11:17 ص

كشفت مديرة دار أيتام العاشر من رمضان، عن سر اعتدائها بالضرب على إحدى نزيلات الدار وتدعى "رحمة" في أول ظهور إعلامي لها، قائلة: "أنه منذ عام تقريبا بدأت الأمور تتغير مع رحمة وبدأت تأخذ شكلا آخر انحرافيا ولها عدة محاضر شرطة من ضرب وسرقة وتحطيم محتويات للمكان ولا تذهب إلى المدرسة وتقوم بتدخين السجائر".



وأضافت خلال فيديو عرضه برنامج" 90 دقيقة "عبر فضائية المحور: "أنها حاولت أكثر من مرة تعديل سلوك الطفلة رحمة، وبعد أن تستجيب كانت تعود مرة أخرى لما كانت عليه ".



وتابعت: كان لدي 6 من البنات في بداية افتتاح الدار، مؤكدة أنها تعامل جميع النزيلات كما لو أنهن بناتها وسخرت لهن مقر الدار ووهبتها لهن لكي يعيشن في مكان آمن.

