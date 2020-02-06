قراران جمهوريان جديدان للرئيس السيسي

06 فبراير 2020 - 10:53 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017- 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2019.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته "البوابة نيوز".