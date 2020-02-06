أهم مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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الدوري

اهلى

مباريات

بيراميدز

تقام اليوم العديد من المباريات، بمختلف الدوريات والمسابقات المحلية والدولية.

"المصريون" ترصدها فى التقرير التالى أبرز وأهم مباريات والقنوات الناقلة لها.

كأس ملك إسبانيا

أتليتك بلباو X   برشلونة - 10 :00  مساء -BEIN Sports

ريال مدريد  X   ريال سوسييداد - 8:00 مساء - BEIN Sports

كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر  X الفتح -5:20 مساء- السعودية الرياضية

الأهلي X الاتفاق - 7:20 مساء

الدوري المصري

المصري البورسعيدي X   طنطا - 5:00 مساء - أون سبورت

الاهلي X   بيراميدز - 7.30مساء - أون سبورت


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