أهم مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات، بمختلف الدوريات والمسابقات المحلية والدولية.
"المصريون" ترصدها فى التقرير التالى أبرز وأهم مباريات والقنوات الناقلة لها.
كأس ملك إسبانيا
أتليتك بلباو X برشلونة - 10 :00 مساء -BEIN Sports
ريال مدريد X ريال سوسييداد - 8:00 مساء - BEIN Sports
كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر X الفتح -5:20 مساء- السعودية الرياضية
الأهلي X الاتفاق - 7:20 مساء
الدوري المصري
المصري البورسعيدي X طنطا - 5:00 مساء - أون سبورت
الاهلي X بيراميدز - 7.30مساء - أون سبورت
ظهر12:14 م
فجر
05:24
شروق
06:49
ظهر
12:14
عصر
15:16
مغرب
17:39
عشاء
19:09