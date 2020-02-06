» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية

06 فبراير 2020 - 10:44 ص

أفادت وسائل إعلام محلية كويتية، بأن محكمة في أمريكا، قضت باسترداد شيخة كويتية مبلغ بقيمة 8.6 مليون دولار من مهاجر سنغالي، اتُهم بالاحتيال على الشيخة وسحب مبالغ مالية منها بحجة شراء متاجر بالنيابة عنها وتسجيلها باسمها.





وحسب الإعلام المحلي، ألزمت المحكمة المهاجر السنغالي، الذي استطاع على مدى سنوات الاحتيال على الشيخة وكسب ثقتها، برد كل المبالغ التي حولتها إليه ليشتري لها المتاجر إضافة إلى تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وفق ما نشرت صحيفة ”الراي“ الكويتية.





وتعود معرفة الشيخة الكويتية، التي لم يُذكر اسمها، بالمهاجر السنغالي إلى عام 2014، بعد تعاقدها مع مطعم يملكه الرجل الأفريقي بإعداد وجبات إفطار يومية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين طيلة شهر رمضان، حيث بلغت قيمة هذه الوجبات آنذاك 10 آلاف دولار.







ونشأت عقب ذلك علاقة عمل بين الشيخة والسنغالي الذي أقنع الشيخة -حسب روايتها- بإعجابه بأعمالها الخيرية واعتناقه وكافة أفراد أسرته الإسلام بسببها، قبل أن يعرض عليها شراء مجموعة متاجر مهجورة وتوليه الشراء نيابةً عنها لكونها لا تحمل الجنسية الأمريكية.







