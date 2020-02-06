بيلوسي عن خطاب ترامب بالبرلمان الأمريكي:"خطاب قذر"

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ترامب

روسيا اليوم

مجلس النواب الأمريكي

نانسي بيلوسي

عرضت فضائية "روسيا اليوم" ، فيديو توضيحيا يرصد ردود فعل من قبل نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي تجاه خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجلس.

وأظهر الفيديو المعروض "بيلوسي" وهي تهز رأسها مع الضحك ساخرة من كلامه ورفضها الوقوف والتصفيق لخطابه عكس ما فعل النواب الذين كانوا يصفقون لكلامه وقوفًا.

وأثارت "بيلوسي" حالة من الجدل عقب تمزيقها نص خطاب الرئيس الأمريكي مباشرة بعد رفضه مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

وبررت"بيلوسي" ما فعلته بعد خروجها من الجلسة، قائلةً: "كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به"، مضيفة: "لقد كان خطابًا قذرًا".

وتعد "بيلوسي" من أشد المعارضين لسياسات ترامب، وتعتبر الشخصية الرئيسية في ملف عزل ترامب، الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين.
شاهد الفيديو..

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