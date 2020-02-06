دهس 14 جنديا إسرائيليا في القدس

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القدس

عملية الدهس

14 جنديا

أصيب14 جنديا إسرائيليا بجراح مختلفة، في عملية دهس نفذها فلسطيني ليلة أمس في مدينة القدس.

وجاءت عملية الدهس بعد استشهاد فلسطيني في الخليل، بالإضافة إلى اعتداءات إسرائيلية مستمرة على المسجد الأقصى.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن القوات الإسرائيلية لا تزال تبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان بعد أن دهس بسيارته جنودا إسرائيليين وألقاهم على جانبي الطريق.

وأفادت صحيفة "معاريف" أن الجنود الذين أصيبوا في عملية الدهس هم من لواء جولاني.

وكان اشتباك مسلح قد اندلع بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية أثناء دخولها لهدم منزل منفذ إحدى العمليات.

كما اندلعت مواجهات بين الشباب وقوات جيش الاحتلال في رام الله، حيث ألقى الشباب الفلسطيني زجاجات حارقة تجاه الجيبات العسكرية التابعة للجيش.


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