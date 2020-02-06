السودان يسمح لإسرائيل بعبور مجاله الجوي

06 فبراير 2020 - 10:06 ص

بعدما أثار لقاء رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان، وافق السودان على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، وفق ما أكده المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن اليوم، الخميس.



وحسب وسائل إعلام محلية، تأتي هذه الخطوة بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بأفريقيا.



وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، إنه كان هناك اتفاق "من حيث المبدأ" على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، مضيفا أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.



وأضاف أن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة هي في إطار تبادل للمصالح.





