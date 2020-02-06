  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

موسى: محدش يسافر تركيا.. السبب صادم

صورة من الواقعة

"بتشرب سجاير".. مديرة "أيتام العاشر" تكشف سر ضربها للفتاة

عبد الرحمن الراشد: الإخوان وراء أزمة " نتنياهو والبرهان"

عبد الرحمن الراشد: الإخوان وراء أزمة " نتنياهو والبرهان"

السيسي

قراران جمهوريان جديدان للرئيس السيسي

نانسي بيلوسي

بيلوسي عن خطاب ترامب بالبرلمان الأمريكي:"خطاب قذر"

طائرة إسرائيلية

السودان يسمح لإسرائيل بعبور مجاله الجوي

الإعلامية هند النعساني

إعلامية: عندنا مصيبة وقنابل موقوتة في بيوتنا

دهس 14 جنديا إسرائيليا في القدس

دهس 14 جنديا إسرائيليا في القدس

الاهلى وبيراميدز

أهم مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

السادات

ما علاقة فريد الأطرش.. سر ينشر لأول مرة عن السادات

السودان يسمح لإسرائيل بعبور مجاله الجوي

الحياة السياسية

طائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الجيش الليبي يطالب شركات الطيران بهذا الأمر العاجل

#

سلفاكير: السلام مهم لتحقيق الاستقرار في بلادي والسودان

إسرائيل

السودان

عبور

التطبيع

المجال الجوي

بعدما أثار لقاء رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان، وافق السودان على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، وفق ما أكده المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن اليوم، الخميس.

وحسب وسائل إعلام محلية، تأتي هذه الخطوة بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بأفريقيا.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، إنه كان هناك اتفاق "من حيث المبدأ" على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، مضيفا أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

وأضاف أن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة هي في إطار تبادل للمصالح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية
» شاهد.. صادم انفجار سيارة داخل محطة وقود
» الأهلى ضيف تقيل على بيراميدز بالدفاع الجوى
» بـ جيب قصيرة..صافنياز تشعل مواقع التواصل
» شاهد .. موقف محرج لتامر حسني في السعودية بسبب الرجل العملاق
» "بترجعي تلبسي عريان" .. هجوم ناري على ريم البارودي
» ضربة عائلية مؤلمة لمؤمن زكريا
» زوجة رامي عياش: ننعي إليكم المأسوف على شبابه
» أغرب 10 حيوانات تملكها ملكة بريطانيا في مزرعتها
» أول تعليق من أحمد مرتضى على مواجهة الزمالك والترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم