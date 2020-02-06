هذا ما قالته إيفانكا ترامب .. بعد تمزيق بيلوسي لخطاب والدها

06 فبراير 2020 - 09:45 ص

قالت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما قامت به نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب تصرفات لا تغتفر.

وكانت نانسي بيلوسي، قد قامت أمس الأربعاء بتمزيق خطاب ترامب خلال كلمته في اجتماع حالة الاتحاد.

ووصفت إيفانكا تصرفات عدد من السياسيين الديمقراطيين، حيث امتنع بعضهم عن الحضور، فيما رفض البعض الآخر التصفيق لترامب، إضافة إلى تمزيق بيلوسي لنسخة من خطابه بأنها تصرفات لا تغتفر.

وأضافت إيفانكا أن حالة الاتحاد كانت فرصة للأمريكيين للاتحاد معا والاحتفال بإنجازات الولايات المتحدة.

وأوضحت إيفانكا ترامب أنه عندما لا نتحد معا كأمة واحدة ولا نحتفل معا بنجاح أمريكا هو أمر لا يغتفر -في إشارة للديمقراطيين- الذين وقفوا بوجه خطاب والدها.