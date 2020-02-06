  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

موسى: محدش يسافر تركيا.. السبب صادم

صورة من الواقعة

"بتشرب سجاير".. مديرة "أيتام العاشر" تكشف سر ضربها للفتاة

عبد الرحمن الراشد: الإخوان وراء أزمة " نتنياهو والبرهان"

عبد الرحمن الراشد: الإخوان وراء أزمة " نتنياهو والبرهان"

السيسي

قراران جمهوريان جديدان للرئيس السيسي

نانسي بيلوسي

بيلوسي عن خطاب ترامب بالبرلمان الأمريكي:"خطاب قذر"

طائرة إسرائيلية

السودان يسمح لإسرائيل بعبور مجاله الجوي

الإعلامية هند النعساني

إعلامية: عندنا مصيبة وقنابل موقوتة في بيوتنا

دهس 14 جنديا إسرائيليا في القدس

دهس 14 جنديا إسرائيليا في القدس

الاهلى وبيراميدز

أهم مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

السادات

ما علاقة فريد الأطرش.. سر ينشر لأول مرة عن السادات

إجراء عاجل للسعودية بشأن فيروس كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ووهان.. مدينة الأشباح الخالية من الحياة

#

الصين.. ارتفاع وفيات "كورونا" لـ479 شخصا

#

"الصحة العالمية" تدعو العالم لهذا الأمر الهام بشأن"كورونا"

#

توجيه عاجل من "الصحة" بشأن "كورونا"

السعودية

الجوازات

أخبار السعودية

فيروس

كورونا

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن المديرية العامة للجوازات في المملكة علقت الخميس، سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، تنفيذا للإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد.
وأكدت المديرية العامة للجوازات، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.
ولفتت مديرية الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وحال ثبوت مخالفة أحد المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.
وكانت الصين أعلنت أن الأرقام التي تم تسجيلها أمس الأربعاء تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا"، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة وتم تسجيل 28018 مصابا، فيما غادر 1153 شخصا المستشفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها
» كويتية تسترد ملايين الدولارات.. بعد عملية بيع وهمية
» شاهد.. صادم انفجار سيارة داخل محطة وقود
» الأهلى ضيف تقيل على بيراميدز بالدفاع الجوى
» بـ جيب قصيرة..صافنياز تشعل مواقع التواصل
» شاهد .. موقف محرج لتامر حسني في السعودية بسبب الرجل العملاق
» "بترجعي تلبسي عريان" .. هجوم ناري على ريم البارودي
» ضربة عائلية مؤلمة لمؤمن زكريا
» زوجة رامي عياش: ننعي إليكم المأسوف على شبابه
» أغرب 10 حيوانات تملكها ملكة بريطانيا في مزرعتها
» أول تعليق من أحمد مرتضى على مواجهة الزمالك والترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم