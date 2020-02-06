إجراء عاجل للسعودية بشأن فيروس كورونا

06 فبراير 2020 - 09:45 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن المديرية العامة للجوازات في المملكة علقت الخميس، سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، تنفيذا للإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

ولفتت مديرية الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وحال ثبوت مخالفة أحد المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

