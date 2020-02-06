ما علاقة فريد الأطرش.. سر ينشر لأول مرة عن السادات

06 فبراير 2020 - 09:42 ص

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الفنانين المصريين كان لديهم ميول سياسية وكانوا كثيرا ما يكونون بجانب السلطة، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يحب فريد الأطرش ويسمع له كثيرا.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر: محمد عبد الوهاب طلب مقابلة الرئيس مبارك، وطلب أيضًا وضع صور المقابلة في الصفحة الأولى بالصحف".



وتابع: "محمد عبد الوهاب وأمينة رزق ومديحة يسري عينهم الرئيس في مجلس الشوري"، لافتًا إلى أن يوسف شاهين كان دائمًا على يسار السلطة ويميل للفقراء، مستكملا: "محمد عبد الوهاب قال لي إن مكرم باشا عبيد كان يلحن معه، وكان يتميز بجمال صوته".

