» الأهلى ضيف تقيل على بيراميدز بالدفاع الجوى

06 فبراير 2020 - 09:41 ص

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوى في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

الجهاز الفنى بالأهلى برئاسة السويسرى فايلر، طالب لاعيبه خلال التدريبات الأخيرة بحسم المباراة مبكرًا، والحصول على الثلاث نقاط فى ظل سعيه لاستمرار قطار الانتصارات محليا والذى لم يتوقف حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر يدخل بيراميز، بمعنويات مرتفعة فى ظل تفوقه على المارد الأحمر طوال السنوات الماضية.

ويغيب عن صفوف "بيراميدز" الليلة أبرز اللاعبين وهو عبد الله السعيد الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر.