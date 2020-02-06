» بـ جيب قصيرة..صافنياز تشعل مواقع التواصل

أثارت الفنانة صافيناز، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، بـ"جيب" قصيرة .

وظهرت صافيناز في الصورة، وهي ترتدي جيب قصير (ميكرو جيب)، لتحدث جدلًا لدى متابعيها، معلقة: "هاي يا حلوين".

يأتي ذلك بعدما أثارت صافينار إعجاب جمهورها بعد نشرها مقطع فيديو أثناء تواجدها فى ساحة كتالونيا بإسبانيا.

وسافرت صافينار إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.

كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.