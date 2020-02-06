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وفاة نجل مؤمن زكريا.. ورسالة مؤثرة لزوجته

الرياضة

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته
وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته
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تعرضت زوجة اللاعب مؤمن زكريا لعملية إجهاض، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

اللاعب وجه لزوجته رسالة مؤثرة عبر "تويتر"، قائلا: "حبيبتى ألف سلامة عليكى قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويبارك لنا فى مالك يا رب. الحمد الله".

جدير بالذكر أن اللاعب يؤدى فترة علاجية خارج البلاد، بعدما قرر مجلس الخطيب سفره لتلقى العلاج اللازم.

وتستعد إدارة النادى لصرف جزء من مستحقاته الأيام القليلة المقبلة بعدما أرسل مجلس إدارة النادى خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.



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