طالب يستولى على 360 ألف جنيه من زملائه..التفاصيل خطيرة

06 فبراير 2020 - 09:19 ص

روي الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، تفاصيل استيلاء طالب على مبلغ مالي 360 ألف جنيه من زملائه ،قائلا: "الطالب "إبراهيم"، تقدم بطلب لكي يكون ضمن فريق تنظيم حفلة الخريجين، التي تقام من قبل بالجامعة مثل كل عام من خلال أسر تابعة للكلية".



وأضاف الصيفي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي" بأنه وافق على طلبه ووجه بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية لتنظيم حفل التخرج للدفعة، واتفق على عمل مجموعة خاصة بالدفعة".



وتابع :" الطالب جمع أموالا من بعض الطلاب وبدون دون الرجوع إلى إدارة الكلية وأخذ الموافقات الكتابية على ذلك، معلقا: "إحنا بنعمل حفلات كتير للطلاب ولو مبنعملش كنت هنعذرهم".



وأكد ، أنه طلب "إبراهيم" في مكتبه وأكد له أنه لا يحق له جمع أموال من الطلبة، وأن قسم التحصيل هو المسئول عن ذلك وطلب منه وقف هذا الأمر فورًا ووعده بأنه سيتم وقف هذا الأمر، مضيفًا: الطالب تمكن من تحصيل أكثر من 360 ألف جنيهًا، من 1800 طالب دون الحصول على الموافقات اللازمة من الكلية.

