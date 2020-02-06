أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك في تعاملات اليوم

06 فبراير 2020 - 09:16 ص

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، فبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وسجل أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.

كما سجل في بنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار أيضا في كل من المصرف العربي الدولي، وبنك عودة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.