إلياس مؤدب..عمل لمدة 6 سنوات واتهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكوميدي، إلياس مؤدب، والذي ولد في 6 فبراير من عام 1916،وهو يعتبر من أشهر الفنانين الكوميديين في زمن الفن الجميل .

ولد إلياس مؤدب،والذي اسمه الحقيقي إيليا مهدب ساسون ، لأم مصرية من مدينة طنطا في محافظة الغربية، وأب ترجع أصواله لمدينة حلب، وهو يهودي الديانة.

و تخرج الياس مؤدب في مدرسة الليسيه في العام 1932 وكان يسكن في حارة اليهود بحي الضاهر .

اشتهر في السينما المصرية بلهجته الشامية وخفة دمه،حيث قدم 23 فيلمًا، في 6 سنوات فقط، وعمل في تصليح الساعات في صغره.

كون فريقا غنائيا مع شقيقه وأبناء عمومته، واكتشفه الفنان بشارة واكيم، وعمل في أشهر الملاهي الليلية، إلى أن اشترك في فيلم حبيب العمر عام 1947، واكتشفه المخرج الراحل حسن الإمام و قدم معه فيلم "الستات عفاريت".

ولم يجسد المؤدب شخصية اليهودي إلا في فيلم البطل، وكان يتقن اللهجة الشامية تماما، وغناء المونولوجات باللغات الأجنبية.

ووجهت له السلطات المصرية تهمة التجسس لصالح إسرائيل، لكن لم يثبت ضده شيئا، وأفرج عنه، لكنه رفض السفر إلى تل أبيب، وتوفي في مايو عام 1952.