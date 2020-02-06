» "بترجعي تلبسي عريان" .. هجوم ناري على ريم البارودي

أحمد عادل شعبان
تعرضت الفنانة ريم البارودي لهجوم شديد بعد نشر صورة لها أمام الكعبة أثناء أدائها العمرة بالأراضي المقدسة.
ودخلت الفنانة ريم البارودي في مشاحانات مع بعض متابعيها الذين اتهموها بالمتاجرة بالدين .
وقال أحد المتابعين لـ"ريم" تعليقا على صورتها: بلاش أوفر .. صلي وأنتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين .
لترد ريم قائلة: بس يا أهبل يا عبيط .. روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ، ولا تفهم ولا تزور بيت الله أبدًا.
وتفاجأت ريم برد آخر من متابعة تقول: طب مانتي بترجعي وتلبسي عريان .. يبقى ايه لزمة العمرة؟
وردت ريم قائلة: انت مالك خليك في نفسك هو انت اللي ربنا هيحاسبك يا مريض؟ وبعدين هعملك بلوك زيك زي المرضى التانيين.
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