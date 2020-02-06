» "بترجعي تلبسي عريان" .. هجوم ناري على ريم البارودي

06 فبراير 2020 - 08:13 ص

تعرضت الفنانة ريم البارودي لهجوم شديد بعد نشر صورة لها أمام الكعبة أثناء أدائها العمرة بالأراضي المقدسة.



ودخلت الفنانة ريم البارودي في مشاحانات مع بعض متابعيها الذين اتهموها بالمتاجرة بالدين .



وقال أحد المتابعين لـ"ريم" تعليقا على صورتها: بلاش أوفر .. صلي وأنتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين .



لترد ريم قائلة: بس يا أهبل يا عبيط .. روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ، ولا تفهم ولا تزور بيت الله أبدًا.



وتفاجأت ريم برد آخر من متابعة تقول: طب مانتي بترجعي وتلبسي عريان .. يبقى ايه لزمة العمرة؟



وردت ريم قائلة: انت مالك خليك في نفسك هو انت اللي ربنا هيحاسبك يا مريض؟ وبعدين هعملك بلوك زيك زي المرضى التانيين.



