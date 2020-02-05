» 690 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر في ختام التعاملات

أحمد سالم
شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 690 جنيهًا وهو العيار الرئيسي لسوق الصاغة في مصر.
ويأتي استقرارا أسعار بعد أن شهد السعر العالمي لأوقية الذهب هبوط ملحوظ أمس، متأثرًا بالأوضاع المضربة التي تمر بها الأسواق العالمية، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 591 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 788 جنيه للجرام
أوقية الذهب 1560 دولارا
الجنيه الذهب 5520 جنيها
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