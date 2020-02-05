» ووهان.. مدينة الأشباح الخالية من الحياة

05 فبراير 2020 - 09:24 م

تحولت مدينة ووهان الصينية بؤرة "فيروس كورونا" المميت، إلى "مدينة أشباح"، وتتبنى المدينة إجراءات حجر صحي صارمة للأسبوع الثانى على التوالي بسبب تفشي فيروس "كورونا" الفتاك.

ومنذ 23 يناير، عندما أصدرت الحكومة الصينية أوامر الحجر الصحي في ووهان، كجزء من جهودها لاحتواء تفشي "كورونا".

وأوقفت السلطات جميع أشكال وسائل النقل العام والقطارات والسفر الجوي، في "أكبر حجر صحي بتاريخ البشرية"، وحتى الآن أصيب أكثر من 20 ألف فرد وتوفي 420 شخصاً.

كما أمرت السلطات بوقف جميع السيارات الخاصة وإخلائها من وسط ووهان، ما عدا المركبات التي تنقل اللوازم الضرورية وسيارات الأجرة.

وحوّل الحجر الصحي، بالإضافة إلى الخوف من الانتشار السريع لفيروس "كورونا"، ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدينة أشباح.