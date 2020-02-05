مواجهات نارية للأهلي والزمالك في دوري الأبطال

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أسفرت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا، التي تقام الآن بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، كما أسفرت القرعة عن اصطدام الزمالك بمواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي المسابقة.

وبالتالي يكون الاهلى والزمالك ابتعدا عن مواجهة بعضهما، فى دور نصف دورى أبطال أفريقيا، وستكون المباراة النهائية متوقعة بين الفريقين.

وجاءت مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كالتالي:

الفائز من لقاء الزمالك مع الترجي، مع الفائز من الوداد المغربى والنجم الساحلى

الفائز من لقاء الأهلي وصن داونز مع الفائز من الرجاء مع مازيمبي

موعد مباريات دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، يومى الأول والثانى من شهر مايو المقبل، بينما تقام مباريات العودة يومى 8 و 9 من نفس الشهر.

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