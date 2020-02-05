الأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن طقس الغد، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد الخميس، أجواءً مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

ومن المتوقع أن يسود القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح التي تثير الرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة الطقس على الوجه البحري، فيكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، فيكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

وتؤدى العاصفة إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

بينما يشهد شمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجات.

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجات.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات.

وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجات.