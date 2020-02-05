حقيقة تدهور الحالة الصحية لأمير الكويت

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انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين النشطاء تفيد بتدهور الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية جديدة.

ومن جانبه خرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، كاشفًا حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا أن أمير الكويت يتمتع بصحة جيدة، وكل ما يثار حول حالته الصحية الغير مطمئنة أنباء مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وقال الغانم في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن الشيخ صباح بصحة جيدة وكل ما يثار من المغرضين بشأن صحته غير صحيح، سائلا الله أن يديم الصحة على سمو الأمير ويبقيه ذخرا للكويتيين.

وتعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتدهور في حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية، دخل على إثرها أحد المستشفيات الأمريكية أثناء زيارة له فيها، لتستمر رحلة العلاج أكثر من شهر، قبل أن يعود إلى البلاد ويبدأ بالظهور الإعلامي بين الحين والآخر بعد غياب رافقه العديد من الشائعات آنذاك.

ودشن نشطاء في الكويت هاشتاج باسم أمير الكويت، داعين له بالشفاء وأن يحفظه الله من كل سوء.


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