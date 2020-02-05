» فنانة شهيرة تنشر فيديو(+18): «التعري فن»

05 فبراير 2020 - 07:12 م

صدمت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، متابعيها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بنشر فيديو مثير وفاضح، تعمدت فيه على إظهار أنوثتها وخاصة منطقة الصدر بشكل جرئ، معتبرة أن ذلك فن.

الفنانة الأكثر جرأة في الوطن العربي، علقت على الفيديو، قائلة :« العري فن وجمال....ليس عهر وابتذال!..تطوروا وافهموا»، متابعة بالقول :«هناك من يتعرى ليصبح عاهرا وهناك من يصبح فنان».

الفيديو وتعليق إنجي خوري عليه، لم يمر مرور الكرام على متابعيها، حيث شن البعض عليها هجومًا عنيفًا واصفًا إياها بأنها فنانة إباحية تتاجر بجسدها من أجل الشهرة، متسائلين عن عدم متابعتها قانونيًا في سوريا بتهمة نشر الرذيلة، فيما غالزلها البعض بكلمات وأوصاف إباحية.

على الرغم من الملاحقات والمشاكل التي لاحقت إنجي خوري خارج سوريا بسبب عريها، والتي كان آخرها ترحيلها من الإمارات بشكل مهين من داخل غرفتها بأحد فنادق دبي، إلا أنها لا تكل عن الظهور الجرئ والمستفز.

وتخوض الفنانة السورية معركة قضائية مع الفنانة اللبنانية قمر في محاكم لبنان، حيث تتبادل الفنانتين الاتهامات المسيئة وغير الأخلاقية، واتهمت "خوري" الفنانة قمر مؤخرًا بسليط شاب عليها قام باختطافها في سوريا والاعتداء عليها وكان أن يغتصبها، كما اتهمت الفنان آدم بالوقوف مع الأخيرة ضدها.

وتعتذر "المصريون" عن نشر الفيديو نظرًا لجرأته بما يتنافى مع الذوق العام.





