بث مباشر.. مباراة الزمالك وحرس الحدود

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الهلال السوداني والأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
شاهد المباراة من هنا..
فجر
05:25
شروق
06:50
ظهر
12:14
عصر
15:16
مغرب
17:38
عشاء
19:08