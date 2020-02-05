» مصرع 33 شخصًا في انهيار جليدي بتركيا

05 فبراير 2020 - 06:39 م

لقي 33 شخصا مصرعهم في تركيا جراء انهيار جليدي جديد اليوم الأربعاء.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، أن الانهيار وقع في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا.

ولفتتت فى بيان أن "الانهيار وقع فيما كان أشخاص يبحثون عن ضحايا الانهيار الأول الذي وقع أمس الثلاثاء، حيث لقي 21 شخصا مصرعهم جراء انهيار ثلجي أتى على حافلة صغيرة، أمس الثلاثاء، وجرى إنقاذ 8 قبل وقوع الانهيار الثاني".

وأضافت، أن "53 شخصا أصيبوا بجروح جراء الحادث".

من جهته، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن "الظروف في المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل هناك"، مضيفا أنه "جرى سحب سيارة من تحت جليد يتراوح ارتفاعه بين أربعة وخمسة أمتار".