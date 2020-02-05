ثلاث زوجات فارقن فاروق الفيشاوي بسبب خيانته

يوافق اليوم الذكرى الأولي لميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عقب وفاته، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1952 ورحل عن عالمنا العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

الفنان فاروق الفيشاوي شارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات، وحقق نجاحًا كبير وظل يعمل حتى الأيام الأخيرة في حياته، في ظل إصابته بالسرطان.

وعلى المستوى الشخصي، كان الفيشاوي مثيرًا للجدل، فهو تزوج ثلاث مرات الأولى من سمية الألفي وأنجب منها ولدين ولكن هذه الزيجة إنتهت بالطلاق، واعترف فاروق الفيشاوي أن خيانته لسمية المتكررة كانت سبب إنفصالهما مؤكدًا أنه اعترف لها بهذه الخيانة.

كما تزوج فاروق الفيشاوي مرة ثانية من سهير رمزي واستمر زواجهما خمس سنوات وإنتهى بالطلاق بسبب خيانته لها أيضًا كما أكد أكثر من مرة.

وتزوج فاروق الفيشاوي للمرة الثالثة من فتاة تدعى نوران ولكنه إنفصل عنها بشكل سريع.