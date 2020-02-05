» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

05 فبراير 2020 - 06:33 م

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في مواجهة حرس الحدود التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.











وضم التشكيل:





محمد ابو جبل فى حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع





طارق حامد - يوسف اوباما - محمد اوناجم - أحمد سيد زيزو - اسلام جابر في خط الوسط





أشرف بن شرقي في خط الهجوم





ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد حسن - محمد عبد الغني - عمر السعيد - مصطفي فتحي - محمد عنتر - عبد الله جمعة.







